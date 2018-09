Straßensperren und Umleitungen während des EU-Gipfels

06.09.2018, 12:39 Uhr

Schranne muss entfallen

An diesen beiden Tagen ist mit größeren Verkehrsauswirkungen und Verkehrssperren zu rechnen, die sowohl den öffentlichen als auch den Autoverkehr betreffen. Auch kleinere Abschleppzonen werden eingerichtet. Aus Sicherheitsgründen entfällt am 20. September die Schranne, auch der Mirabellplatz bleibt an diesem Tag gesperrt. Für die Mirabell-Garage und rund um die Andräkirche gilt an beiden Tagen ein Betretungsverbot - alle Autos müssen zuvor entfernt werden. Die Service-Leistungen der Stadt in ihren öffentlichen Gebäuden im Andräviertel bleiben während des EU-Gipfels jedoch aufrecht.