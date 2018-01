Streit in Salzburg-Josefiau eskaliert: Mann verwundet seine Frau mit Messer

08.01.2018, 16:37 Uhr

Presseaussendung der Polizei Salzburg

Am 7. Jänner 2018 kurz vor 22 Uhr endete ein Streit eines Ehepaares in ihrer Wohnung in Salzburg-Josefiau damit, dass der 42-jährige Taxilenker seiner 44-jährigen Gattin mit einem Messer in den linken Unterarm schnitt. Die Frau wurde ins Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht und dort operiert. Ihr Mann wurde festgenommen, gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen.