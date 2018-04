23.04.2018, 09:40 Uhr

Lesen, zuhören und schmökern - Tag des Buches verleiht der Phantasie Flügel.

Aufgeblättert in der Rupertus Buchhandlung

SALZBURG (sm). Der 23. April ist Welttag des Buches und des Urheberrechts! Der von der UNESCO ins Leben gerufene Tag soll zu weltweiten Aktionen rund um das Buch und das Lesen aufrufen.In der Dreifaltigkeitsgasse werden zum Welttag des Buches literarische Neuerscheinungen, in der Rupertus Buchhandlung besprochen. Vom bewährten Salzburger literarischen Quartett: Christa Gürtler (Literaturwissenschaftlerin), Petra Nagenkögel (Schriftstellerin), Klaus Seufer-Wasserthal (Buchhändler, Rupertus Buchhandlung) und Anton Thuswaldner (Literaturkritiker). Der Eintritt ist frei.

Telefonzellen in Bücherschränke umwandeln

Alte oder gelesene Bücher nicht wegschmeißen, sondern anderen zur Verfügung stellen, das ist Ziel der Bücherzellen. Wie eine anonyme Büchertauschbörse funktionieren die in mittlerweile jeden Stadtteil vertretenen Bücherzellen. Alte Telefonzellen wurden recycelt und in Bücherschränke verwandelt. Ein jeder kann dort eigene Bücher hineinlegen und dafür ein anderes kostenlos mitnehmen. Und das rund um die Uhr. Neben Gneis - gegenüber dem Gasthaus Eigenherr, steht eine Bücherzelle auch in Parsch und vor der ARGE.