"Tauernherzen" als Souvenir für Staats- und Regierungschefs

18.09.2018, 10:02 Uhr

Tauernherzen vom Traditionsbetrieb Thurner

Bei den „Tauernherzen" handelt es sich um handgefertigte Salzburger Herzen aus Tauerngestein mit einem Herzaufsatz gefasst mit Bergkristall und Perlumrandung, die von Gold- und Silberschmiedemeister Hartwig Thurner angefertigt und zur Verfügung gestellt werden. Der Salzburger Traditionsbetrieb Thurner begeht in diesem Jahr das 40. Firmenjubiläum.„Der EU-Gipfel in Salzburg ist unbestritten der Höhepunkt der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft. Für die Stadt Salzburg ist dieser Gipfel eine einmalige Gelegenheit, sich einem internationalen Publikum als „heimliche Hauptstadt Österreichs" zu präsentieren", betont Bürgermeister Harald Preuner.