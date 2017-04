Umfrage der Woche

28.04.2017, 13:23 Uhr

Was darf in ihrem Osternest auf gar keinen Fall fehlen?

Schokoostereier dürfen auf keinen Fall fehlen, die mag ich am liebsten.Ein Schokoosterhase, der erinnert mich an meine Kindheit.Ich esse eigentlich das ganze Jahr über hart gekochte Eier, aber die bunt gefärbten Ostereier mag ich mit Abstand am liebsten.Ein Schokoosterhase ist mir am wichtigsten.Ein Nuss Hase von Milka, der schmeckt mir am besten.Neue Orthotensioneinlagen, so wie jedes Jahr.