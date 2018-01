"Wenn Frauen fragen"– Kabarett mit Edi Jäger

AT

Kleines Theater , Schallmooser Hauptstraße 50 , 5020 Salzburg AT

SALZBURG. Am 7. Februar ab 20.00 Uhr wird im Kleinen Theater das Kabarett mit Edi Jäger gespielt. Geschlechter-Verständigung mit Lachtränen-Garantie: Atemberaubend witzig und auf den Punkt gebracht, beantwortet Edi Jäger Fragen, die Frauen an ihn gerichtet haben. Ein Pointen-gespickter Solo-Auftritt des Kabarettisten in humorvoller Interaktion mit dem Publikum.



Die verblüffende Welt der Männer-Wahrheiten, der Halbwahrheiten und die Welt der Lügen. Ein furioser Kabarettabend, der mit seinen Antworten und Einsichten möglicherweise sogar Ihr Leben verändern könnte.