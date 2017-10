William Shakespeare's märchenhafte Romanze: "Der Sturm"

AT

SALZBURG. Am 12. und 13. Oktober 2017 zeigt die theaterachse mit William Shakespeare’s märchenhafter Romanze „Der Sturm“, wie eine hausgemachte Unwetterkatastrophe Ungeheuer zu vernunftgesteuerten Einsichtigen durcheinander wirbelt und Zauberer in duldende Väter verwandelt. Turbulente Situationskomik, Geschlechtertausch und viel Musik inklusive. Ab jeweils 19.30 Uhr wird das Theater im OFF Theater gespielt.