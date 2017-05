"Zukunftsbegegnungen" im Wissensmonat Mai

02.05.2017, 09:54 Uhr

Highlights des Wissensmonats

So findet etwa am Freitag, 12. Mai der "Tag der offenen Science City Itzling" statt: dabei laden das TechnoZ, Uni Salzburg und Happylab zum Tag der offenen Tür.Zwischen dem 18. und 20. Mai finden die "Tage der Archive" mit Werkstattführungen, Vorträge, Büchermarkt und Beratungen statt.Zwischen 26. und 27. Mai findet in der Rauchmühle ein "Kreatives Fab Lab" sowie Wissenschaft und Kunst in dem alten Industriegebäude statt.Alle Details und Termine gibt es auf: