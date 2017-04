Zukunftsforscher Horx in Salzburg: E-Mobilität steht kurz vor dem Durchbruch

26.04.2017, 15:40 Uhr

Zwei Tage lang beleuchteten hochkarätige Vortragende gemeinsam mit Mobilitäts-Fachleuten und den Vertreter Österreichischer Verkehrsverbünde mit der Digitalisierung verbundene Zukunftsfragen der Mobilität.

"Innovationen, neue Strategien und verschiedene Diskussionsansätze sind wichtig für eine nachhaltige Weiterentwicklung im Verkehrswesen", betonte Verkehrslandesrat Hans Mayr bei der Eröffnung. "Vor allem die bedarfsgerechte Mobilität in den kommenden Jahrzehnten steht vor großen Herausforderungen. Daher ist es positiv, dass der diesjährige Nahverkehrskongress in Salzburg stattfindet und hier über Konzepte für die Zukunft diskutiert wird. Erfolgreiche Verkehrskonzepte können nur ein Bündel an verschiedenen Maßnahmen im öffentlichen und im Individualverkehr, die gemeinsam umgesetzt werden, sein."