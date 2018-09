Ein Blick aus dem Fenster

10.09.2018, 16:11 Uhr

Die Technologie der Stromerzeugung aus Atomkraft kann heute ziemlich bizarre Formen annehmen. Wer hätte früher zum Beispiel daran gedacht, einen Atomreaktor auf eine schwimmende Plattform zu stellen? Rein technisch gesehen besteht diese Idee seit den 1960er Jahren, als solch ein Kernkraftwerk in den USA gebaut und sogar bis 1975 betrieben wurde. Über dieses Projekt wurde aber nicht halb so aktiv diskutiert wie heute die Akademik Lomonossow – die derzeit einzige schwimmende Kernenergieanlage der Welt.

Dass (und wieso) der russische Meiler wassergängig gemacht wurde, beschäftigt immer wieder Umweltschützer – Greenpeace ruft regelmäßig Erinnerungen an Tschernobyl hervor, das sich nach ihrer Ansicht nun "auf Eis" wiederholen könnte. Es wäre aber interessant zu sehen, welche erneuerbare Energiequelle sie stattdessen in der Tundra und im Permafrost vorschlagen würden – gerade dort, in Nordost-Sibirien, liegt die 5-Tausend-Einwohner-Stadt Pewek, wo die Akademik Lomonossow Strom und Wärme liefern wird. Dort wird sie ein veraltetes Kernkraftwerk sowie – bemerkenswerterweise – ein Kohlekraftwerk ersetzen – somit soll Stromversorgung der naheliegenden Gebiete ein wenig umweltfreundlicher werden. Rosatom, das mit der Umsetzung des Projekts beauftragt ist, sagt, jeder Tag des Betriebs der akademik Lomonossow, direkt sowie indirekt durch die Einsparung von Gas, reduziere den Jahresverbrauch von bis zu 200 Tausend Tonnen Kohle und 120 Tausend Tonnen Heizöl. Und was mit der Sicherheit? „Das schwimmende Kernkraftwerk ist mit einem großen Sicherheitsmarge, die alle möglichen Bedrohungen übersteigt und Kernreaktoren unverwundbar gegenüber Flutwellen und anderen Naturkatastrophen macht“, erklärt ausdrücklich der russische Atomriese.Die Akademik Lomonossow ist mit zwei Eisbrecherreaktoren mit einer Gesamtkapazität von 70 Megawatt ausgestattet – zusammen sind sie in der Lage, eine Stadt mit der Bevölkerung von 100 Tausend Menschen zu versorgen. Es scheint, dass die Anlage für Pewek mit seiner fast 20 mal wenigeren Bevölkerung "zu" lestungsstark ist – hier sollte man aber im Hinterkopf behalten, dass der erzeugte Strom nicht nur für die Einwohner, sondern auch für zahlreiche Industriestandorte vorbestimmt sein wird. Darüber hinaus wird der Betrieb der schwimmenden Reaktoren dem Interesse dienen, tiefer in die Arktis vorzudringen.Wie es tatsächlich ticken wird, werden wir offensichtlich schon im kommenden Jahr sehen. Und hoffentlich werden die Befürchtungen der Umweltschützer nie wahr werden.