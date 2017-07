LH Wilfried Haslauer gab Empfang für Präsidenten von Österreich, Kroatien und Slowenien

18.07.2017, 10:34 Uhr

"Wie auch die Republik Österreich selber, so waren auch unsere südlichen Nachbarn immer schon Teil Europas, geografisch, historisch und vor allem kulturell. Heute gehören alle drei Länder wie selbstverständlich der Europäischen Union an. Es ist dies eine der großen Erfolgsgeschichten Europas. Eine gemeinsame, gut-nachbarschaftliche Erfolgsgeschichte, die niemals zu Ende erzählt sein wird", betonte Landeshauptmann Wilfried Haslauer beim gemeinsamen Abendessen.

Haslauer erinnerte auch an die Unabhängigkeitserklärungen von Kroatien und Slowenien am 26. Juni 1991. Bereits wenige Tage später, am 2. Juli 1991, hat sich auch der Salzburger Landtag mit den dramatischen Ereignissen an der österreichischen Südgrenze befasst und dazu nach intensiver Debatte den Beschluss gefasst, die österreichische Bunderegierung aufzufordern, die demokratischen Republiken Slowenien und Kroatien ehestmöglich völkerrechtlich anzuerkennen und die volle Solidarität mit den demokratischen Unabhängigkeitsbewegungen des slowenischen und des kroatischen Volkes zu unterstreichen.