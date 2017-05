02.05.2017, 19:06 Uhr

SPÖ und Bürgerliste beschließen Pendler-Maut

SALZBURG. Unter dem Vorsitz von Bürgermeister Heinz Schaden beriet der Salzburger Stadtsenat heute die Einführung einer flächendeckenden Pendler-Parkzone. Diese soll den Parkdruck durch die täglich rund 60.000 Pendler in die Landeshauptstadt reduzieren und zu einem verstärkten Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel animieren. Zur Diskussion stand ein Grundsatz-Amtsbericht, der die verschiedenen Optionen zur Parkraum-Bewirtschaftung auflistete. Zur Ausarbeitung der organisatorischen, verkehrsplanerischen und rechtlichen Details soll in der Folge ein magistratsinternes Team eingesetzt werden. Ziel ist es, zunächst in besonders stark belasteten Stadtteilen einen Pilot-Betrieb zu starten und bis zum Ende der Funktionsperiode des Gemeinderats im Frühjahr 2019 eine flächendeckende Regelung zu realisieren. Der Plan wurde schließlich mit den Stimmen von SPÖ und Bürgerliste beschlossen.

