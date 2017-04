Willkommen im Früh-Wahlkampf

24.04.2017, 14:37 Uhr

Kommentar von Bezirksblätter-Chefredakteurin Stefanie Schenker

Ach, wie haben wir ihn vermisst – den Wahlkampf. Hans Mayr hat am Freitag offiziell den Startschuss in den Wahlkampf abgefeuert. Doch nicht nur seine SBG, auch andere Salzburger Landesparteien befinden sich bereits im Wahlkampf. Wozu sonst die SPÖ-Kampagne vom unbezahlbaren Leben in Salzburg? Wozu sonst der Bürgerbeteiligungsprozess der ÖVP zur künftigen Gestaltung Salzburgs? Liebe Politikerinnen, liebe Politiker, der beste Wahlkampf wäre, gute politische Arbeit zu machen. Die Probleme, die Salzburg hat, gemeinsam anzupacken