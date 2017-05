Wir statt ich: DIE LINKE auf Vorbereitungstour

12.05.2017, 14:15 Uhr

Es besteht die Möglichkeit zur offenen Mitarbeit an der Programmgestaltung.Die nächsten Termine:13.5. Linz, 16Uhr Salonschiff Florentine17.5. Schwarzach St. Veit 19Uhr| GH Huab20.5. Wien 14Uhr23.5. Innsbruck, 20Uhr, Café Kunstpause30.5. Zell am See 19Uhr10.6. Wiener Neustadt 14Uhr21.6. Tamsweg 19Uhr24. 6. Bregenz 18Uhr28.6. Bürmoos 19Uhr1.7. Graz 14Uhr5.7. Eisenstadt 19UhrAlle Details zu den Terminen in allen Bundesländern bis Sommer auf:www. die-linke-oesterreich.atKontakt: bundeskordination@die-linke-oesterreich.atT 0699/11008648