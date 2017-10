Peter Porsche Traumwerk

Historische Blechpielzeug-Sammlung



Moderne Modelleisenbahnanlage



Automobile Klassiker



Kostenlose Parkplätze



Direkt an der Autobahn A8 (Nähe Grenze Salzburg-Bayern)



Shop mit Kinderspielzeug



Parkanlage mit Abenteuerspielplatz und Parkeisenbahn



Restaurant mit hausgemachten Spezialitäten und Terrasse



Im oberbayerischen Anger/Aufham im Berchtesgadener Land entstandder langgehegte Traum von Hans-Peter Porsche, Enkel des legendären Firmengründers Prof. Dr. Ing. h.c. Ferdinand Porsche. Auf einer Grundstücksfläche von circa 55.000 Quadratmetern und verkehrsgünstig an der Autobahn A 8 in unmittelbarer Nähe zu Salzburg erleben Besucher nun eine weltweit einzigartige Sammlung.Hans-Peter Porsche zeigt hier die weltweit größte, öffentlich zugängliche Sammlung aus dem „Goldenen Zeitalter des Blechspielzeugs“ (1860 bis 1930) sowie eine rund 400 Quadratmeter große alpine H0-Modellbahnwelt mit faszinierender Licht-Performance. Ergänzt werden die Ausstellungen durch eine Kollektion außergewöhnlicher Automobil-Klassiker. Das Gebäude zeigt sich in moderner zeitgemäßer Architektur. Wesentliches Stilelement ist die Ausrichtung des Gebäudes in Form einer horizontal liegenden Acht, die an die klassische Form von Modellbahnen und Rennstrecken erinnert. Ein großzügiger Veranstaltungs- sowie Seminarbereich eignet sich ebenso für Tagungen wie für geschäftliche und private Feieranlässe.