Alisa Buchinger holt Gold beim Karate1 in Salzburg

11.10.2017, 14:08 Uhr

07./08. Oktober 2017, Salzburg – Beim ersten Series A Turnier in Salzburg konnte Alisa Buchinger nun auch ihre Position in der Kategorie -61 kg eindrucksvoll bestätigen. Über 1.400 Nennungen aus 86 Ländern wurden für dieses Turnier abgegeben, 107 davon in der Kategorie Kumite female -61 kg. Schon am Vormittag war die Sporthalle Alpenstraße bis auf den letzten Platz gefüllt und die Karatefans wurden nicht enttäuscht.

Platz 9 für Nina Vorderleitner

Im Auftaktkampf kann die junge Schweizerin Nina Radjenovic noch einen Treffer landen, Alisa kommt aber mit 2:1 weiter. Die folgenden Vorrundenkämpfe gewinnt sie wieder klar: gegen Merve Coban (TUR / 2:0), Jaroslava Banasova (SVK / 2:0), Alexandra Haag (SWE / 6:0) und Allison Berna (LUX / 2:0).Obwohl noch geschwächt von ihrer Erkrankung holt Alisa auch im Semifinale alles aus sich heraus und kann Elisa Fonseca (USA) mit 3:0 besiegen. Im Finale genügt ein 1:0 gegen Jacqueline Factos (ECU / 1:0) für den Sieg.Nach einem Freilos in Runde 1 kann Nina die beiden Kämpfe gegen Tatiana Tapajcikova (SVK / 8:0) und Marina Rakovic (MNE / 2:1) gewinnen. Der Kampf gegen die Vizeweltmeisterin Katrine Pedersen (DEN) endet 0:0, die Kampfrichter entscheiden 3:2 für die Dänin. In der Trostrunde verliert0:3 gegen Dora Czagany (HUN), belegt damit aber den sehr guten 9. Platz in der Kategorie -68 kg mit 76 Nennungen.Im Bewerb -67 kg mit 167 Nennenungen kämpft(-67 kg) erfolgreich gegen Salim Tawfik (SUI / 5:0) und Dionysios Xenos (GRE / 3:1), verliert aber im Kampf um den Einzug ins Poolfinale und bleibt ohne Platzierung.(ebenfalls -67 kg) gewinnt seinen ersten Kampf gegen den Deutschen Marian Dreier 1:0, muss sich dann aber gegen Jess Rosiello (BEL) 2:3 geschlagen geben.In die Ergebnisliste eintragen kann sich auch(-75 kg) mit einem klaren 5:0 Sieg gegen Alberto Medaglia (ITA). Nach einer Niederlage gegen den späteren Sieger Logan Da Costa (FRA / 0:1) und einem 0:3 in der Trostrunde belegt er am Ende Platz 13.(-84 kg) gewinnt ebenfalls zwei Runden gegen Min Soo Jang (KOR / 2:1) und Antonio Cartolano Blanco (ESP / 5:0), scheidet dann aber gegen den Türken Gokhan Gunduz 3:5 aus., am Sonntag im Bewerb -55 kg am Start, kann nach einem Freilos ihre ersten beiden Kämpfe gegen Weronika Mikulska (POL / 2:2) und Barbara Haberl (SLO / 1:0) gewinnen, unterliegt dann aber um den Einzug ins Poolfinale mit 0:1 gegen Reka Molnar aus Ungarn.Nathalie Reiter (+68 kg) und Alexander Jezdik (-67 kg) scheiden in der ersten Runde aus.