Karate - EUROCUP 2018

23.04.2018, 14:15 Uhr

Am kommenden Samstag findet in der Eishalle in Zell am See der Eurocup 2018 statt.Für die Durchführung und Organisation ist das Team von Karate Leistungszentrum Pinzgau unter der Leitung von Trainer und Obman Ivo Vukovic verantwortlich.Aktuell gibt esdie ihr Können auf den Kampfmatten zeigen und um die Platzierungen kämpfen werden. Die Karatekas kommen ausausder ganzen Welt vom Afghanistan bis USA.Organisator Ivo Vukovic ist ganz euphorisch, da der vorjährige Teilnehmerrekord gebrochen wurde.Die Wettkämpfe beginnen um 09:00 Uhr mit den Kata und Kata Team Bewerben, um ca. 13:00 Uhr beginnen die Kumite Kämpfe.