Landesmeisterschaft Klettern Lead+Speed Salzburg 2017

09.05.2017, 19:34 Uhr

Veranstaltet wurde der Event von den Naturfreunden und dem AV-Salzburg.Eingeladen waren alle Kinder die eine Mitgliedschaft bei einem Alpinen Verein haben.So kamen 78 Teilnehmer an den Start, davon 10 in der alg. Klasse.Zuerst wurde das Seilklettern im Standardmodus abgehandelt mit 2 Durchgängen, Isozone und Finale. Darauf, dann der Speedbewerb, wobei 2 Toprope Routen auf Zeit geklettert wurden und die Summe der Zeit zum Ranking herangezogen wurden.Die Besten 4 je Klasse, kletterten dann noch ein Speedfinale.

Ergebnise Vorstieg/Toprope Die Kooperation mit den Oberösterreichischen Kletterern hat sich sehr bewährt, der Bewerb war für alle Teilnehmer sehr erfolgreich.Das Finale zum Salzburg Cup findet am 10.6.2017 am Badesee in Uttendorf als Boulderjam statt.Der innoAKTIV Cup geht weiter am 11.06.2017 in Gaflenz.(C) alle Bilder von Werner.