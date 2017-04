Landesmeisterschaft Klettern Lead+Speed Salzburg

Am 7.Mai.2017 findet die Salzburger Landesmeisterschaft Sportklettern für die Disziplinen Lead und Speed in Salzburg statt.Die Meisterschaft, bei der jeder teilnehmen kann, der eine Mitgliedschaft bei einem alpinen Ferein hat, wird in der Kletterhalle Salzburg, ausgetragen.Als Veranstalter arbeiten hier der Av-Salzburg und die Naturfreunde Salzburg zusammen.

Eingeladen sind hier alle (auch Kinder jenseist der Salzburger Grenzen AV/NF/Oetk/DAV von den Nachbarn) in den Klassen U10 bis allgemeine Klasse.Nach der Ausschreibung zählen die 2 Austragungen (Lead, Speed) zum Salzburg Cup wie auch zum KVOÖ innoAKTIV Cup.Hier gehts zur Ausschreibung: Link Hier zur Anmeldung: Link Der Event ist für Profis gedacht. Jene Kinder und Jugendliche, für die das Klettern das Haupt-Hobby darstellt. Wo man 2 oder dreimal die Woche an der Wand seine Herausforderung sucht.Man kann auch als Hobbykletterer teilnehmen, es wird im standard Modus mit 2 Quali Routen geklettert ( U10+U12 Toprope, alle anderen Lead=Vorstieg), wer dann vorne liegt und im Bereich der Quote liegt, hat dann noch ein Finale zu klettern. Im Wettkampfklettern gehts nicht immer nur darum, viel zu trainieren, wenn du Talent hast, kannst du auch mit wenig Training bei den Profis starke Resultate abliefern.Beim Speed geht es bei einer leichten Toprope Route nur um die Zeit, in der man das Top erreicht.Für Nachwuchskletterer, denen es um Spaß und Kontakte untereinander geht , wird es wieder den Wintercup Sportklettern geben. Der Wintercup startet wieder am 18.11.2017 in der Boulderbar Salzburg.