Paul Kamml siegt in Bad Ragaz

17.09.2018, 16:13 Uhr

Der Salzburger Golfer gewann seinen ersten internationalen Einzeltitel.

Ein Turnier in drei Ländern

SALZBURG (sm). Als Sieger der „Liechtenstein Open“ Amateur Championships triumphierte der Nationalteamspieler mit einer 66er-Abschlussrunde über den Schweizer Mauro Gilardi. Das Turnier wurde auf den letzten Löchern entschieden. Paul Kamml (Bild) setzte sich mit einem Gesamtscore von 217 Schlägen durch. Das Turnier fand unter dem Motto „Drei Länder, eine Meisterschaft“ statt.Jeweils ein Turniertag fand in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf drei verschiedenen Golfplätzen statt. „Die Idee, in drei verschiedenen Ländern ein Turnier zu spielen, ist sehr interessant. Doch leider war ich am ersten Tag des Turniers etwas unkonzentriert und es kam ein bisschen Pech dazu. Besonders freut mich aber, dass ich am Wochenende wieder zu meinem Spiel zurückgefunden habe. Bogeyfrei zu spielen ist natürlich immer eine Freude“, sagt Kamml.

____________________________________________________________________________________Du möchtest über Stories in deinem Bezirk informiert werden?Melde Dich zum kostenlosen "Whats-App“-Nachrichtendienst der Bezirksblätter Salzburg an! Alle Infos dazu gibt’s hier: meinbezirk.at/1964081