Radeln mit Eddy

10.09.2018, 16:00 Uhr

Das Eddy Merckx Classic Radrennen lockte um die 1.000 Radler an.

Genussradler willkommen

Knapper Sieg beim Radrennen



Eddy Mercks ist immer noch fit

SALZBURG (red). Genussradler hatten heuer die Möglichkeit, 66 Kilometer durch die herrliche Landschaft des Salzkammergutes zu radeln, inklusive köstlicher Labestation mit Kaiserschmarrn und Bratwürstel."Wir wollten auch für all jene eine Teilnahmemöglichkeit bieten, die gerne Radfahren, sich aber nicht unbedingt im Wettkampf mit anderen messen wollen", erklärte Radmarathon-Schirmherr Eddy Merckx.Der Rest ging es sportlicher an und brachte die bislang knappste Entscheidung. Den Sieger, den aus Bayern stammenden Eduard Schwarzkopf, und den Zweitplatzierten Oberösterreicher Lukas Reckendorfer trennten nach fast fünfstündigem Fight über 169 Kilometer und mehr als 2.600 Höhenmeter gerade einmal 0,4 Sekunden.Radlegende Eddy Merckx selbst ging es gemütlicher an. Er führte seine VIP-Truppe um den Fuschlsee mit abschließender Runde auf dem Salzburgring.Seine Mitradler attestierten Eddy immer noch eine gehörige Kondition. „Ein Hobby-#+radler würde sich immer noch schwertun, mit ihm mitzuhalten“, so SalzburgerLand-Tourismus-Chef Leo Bauernberger.

