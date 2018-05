Taxi 81-11 neuer Sponsor bei Karate Union Walserfeld!

05.05.2018, 21:53 Uhr

für das neue Sponsoring von, Geschäftsführer von 81-11, konnte sich direkt vor Ort beim Training unserer Sportler ein Bild machen, mit wieviel Fleiß und Ehrgeiz diese beim Training sind und sich auf die nächsten Wettkämpfe vorbereiten!In diesem Zuge wurde auch gleich ein Foto mit unseren Medaillengewinnern und Startern vom Eurocup 2018 in Zell am See gemacht!Auf diesem Wege noch einmal Danke an 81-11 für die Unterstützung unserer SportlerInnen.www.taxi.atwww.karate-walserfeld.com