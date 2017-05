Der 9. IT-Businesstalk von Salzburg Research und nic.at widmet sich dem Thema „Business as usual? Wie Plattformen und Blockchain Geschäftsmodelle verändern“

Über den IT-Businesstalk

Die Veranstaltung beschäftigt sich mit den Trends von Plattformen und neuen Bezahlmodellen: Programm und Anmeldung

Seit 2005 veranstalten Salzburg Research und nic.at den IT-Businesstalk. Ziel des Talks ist es, Trends und aktuelle Entwicklungen im Internet aufzuzeigen – in Theorie und Praxis. Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft erklären, wohin die Reise im Internet geht und geben Beispiele, wie Firmen davon profitieren können.Die Veranstaltung ist kostenlos und richtet sich an IT-Verantwortliche, EntscheiderInnen und alle Interessierte, die einen Blick in die IT-⁠Zukunft machen wollen.Mehr Infos: www.it-businesstalk.at