Grande Dame der Salzburger Kaffeehauskultur ausgezeichnet

Im Alter von 22 Jahren übernahm Vera Tomaselli 1959 das Café Bazar, das sie bis zu ihrer Pensionierung im Jahr 2003 führte. Das ursprüngliche Gebäude, in dem sich heute das Café Bazar befindet, stammt aus den frühen 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und wurde von den bekannten Salzburger Baumeistern Gebrüder Ceconi errichtet. Anfang des 20. Jahrhunderts befand sich in diesem Haus an der Salzach eine Geschäftszeile mit vielen kleinen Läden, Bazargebäude genannt. So entstand der Name "Café Bazar".