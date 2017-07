Gruselführung in Salzburg

AT

, Salzburg AT

Altstadt , Salzburg AT

Am 28. Juli findet um 20.00 Uhr die Gruselführung in Salzburg statt.



Gruselgeschichten und Düsteres über Salzburg - Tauchen Sie ein in die Finsternis und lernen Sie die dunklen Geheimnisse von Salzburg kennen.

Sprache: Deutsch. Dauer: 1,5 Stunden. Preis: € 15,- pro Person. Mindestteilnehmerzahl: 10 Personen.



Anmeldung erforderlich: Tel. 0664/2016492