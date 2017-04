Handlungs- und kompetenzorientierte Bürosimulation für IKEA-Lehrlinge durch BFI Salzburg

27.04.2017, 10:48 Uhr

Das BFI Salzburg ist Ihr kompetenter Ausbildungspartner für unternehmensinterne Weiterbildung. Jahrzehntelange Erfahrung in der Erwachsenenbildung und hohe fachliche Kompetenz ermöglichen die Entwicklung von praxisnahen und individuellen Programmen, die sich an den Anforderungen der Unternehmen orientieren. Dies zeigt das Beispiel einer erfolgreichen Lehrlingsschulung für das schwedische Einrichtungshaus IKEA, die im April 2017 durchgeführt wurde.

Qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein wichtiger Erfolgsfaktor von Unternehmen

Basierend auf einer Bedarfsanalyse und der Definition von Schwerpunkten und Inhalten mit den Verantwortlichen von IKEA wurde von Expertinnen und Experten des BFI Salzburg ein bedarfsorientiertes Programm für Lehrlinge im 3. Lehrjahr aus allen IKEA-Filialen in Österreich entwickelt, welche in den Lehrberufen Einzelhandel und Betriebslogistik ausgebildet werden.Durch eine Bürosimulation, die Abläufe und Dokumentvorlagen von IKEA aufgriff, konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alle Facetten der Buchhaltung und weiteren Bereiche des Rechnungswesens erlernen, auffrischen und eigenständig umsetzen. Möglich wurde diese reale Simulation von Geschäftsfällen durch den Einsatz von zeitgleichen Seminar-Arbeitsplätzen im Firmencharakter und dem direkten Zusammenspiel und der Kommunikation zweier Teilnehmergruppen in Wien und Salzburg. Dadurch wurde die Interaktion und Abwicklung von Geschäftsfällen zwischen Wien und Salzburg ermöglicht.Insgesamt lernten die Lehrlinge drei Tage lang unter Anleitung von Coaches die Zusammenhänge von unterschiedlichen Abteilungen anhand der praktischen Tätigkeit kennen. Sie können dieses Wissen in ihrer täglichen Arbeit bei IKEA umsetzen und sind gleichzeitig auf die bevorstehende Lehrabschlussprüfung vorbereitet.Die Arbeit mit realen Geschäftsfällen und Büroabläufen festigt nicht nur das theoretisch erlernte Wissen, es zeigt auch das Zusammenspiel der Abteilungen. Dieser Praxisbezug führt vor Augen, welche Auswirkungen die eigenen Handlungen auf das große Ganze haben und welche Position die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den Betriebsabläufen von IKEA einnehmen. Neue Lernprozesse werden dadurch in Gang gesetzt und bewirken ein hohes Maß an Motivation. Außerdem konnte durch den persönlichen Austausch zwischen den Lehrlingen ein besseres Verständnis füreinander aufgebaut werden.Die BFI-Beraterinnen aus der Abteilung Service für Unternehmen erstellen gerne ein Bildungsangebot basierend auf den Anforderungen Ihres Unternehmens. Vereinbaren Sie einen individuellen Beratungstermin.BFI Salzburg BildungsGmbH – Service für UnternehmenSchillerstraße 30, 5020 SalzburgTel.: 0662/88 30 81-332E-Mail: Unternehmen@bfi-sbg.at