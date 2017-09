Info-Abend Diplomlehrgang Videoproduktion

Lust auf Design? Das BFI Salzburg hat mit der DESIGNAKADEMIE SALZBURG genau das Richtige für Sie: den Diplomlehrgang Videoproduktion Sie beherrschen alle Arbeitsschritte einer professionellen Videoproduktion. Sie können mit geringen Mitteln Videos in bestechender Qualität herstellen, die den Anforderungen werbetechnischer sowie bildgestalterischer Aussagen ihrer Kunden entsprechen. Ihre Fachkenntnis reicht von der Kameraführung über Licht und Ton bis hin zum Filmschnitt unter Verwendung von professioneller Hard- und Software. Sie können Kundenwünsche in ein visuelles wie auch filmisches Kommunikationskonzept übersetzen und kompetent argumentieren. Sie sind in der Lage, aufregende Videoclips für Ihre Präsentationen zu erstellen. Sie können wirkungsvolles Footage für Ihre Social-Media Kanäle herstellen. Sie nutzen Templates für die schnelle Produktion und lernen wie Sie eine Produktion ohne Vorlagen kreativ abwickeln. Mit ihrem Know-how sind Sie für jedes Kreativteam eine große Bereicherung.

https://www.bfi-sbg.at/kurssuche/videoproduktion_k...">Diplomlehrgang Videoproduktion

Derrichtet sich vor allem an Marketingverantwortliche, Designer/-innen in Werbeagenturen, Neue Selbstständige, Fotografen/-innen und Privatpersonen, die trotz "low budget" professionelle Videos herstellen wollen.Die Lehrgangsleitung erläutert Ihnen im Rahmen des unverbindlichen und kostenlosen Info-Abend zum Diplomlehrgang Videoproduktion am 10.10.2017 um 18 Uhr aus erster Hand Inhalt und Aufbau der Diplomausbildung. Um Anmeldung wird gebeten.Information und Anmeldung:BFI Salzburg KundencenterSchillerstraße 30, 5020 SalzburgT: 0662/88 30 81-0M: anmeldung@bfi-sbg.at