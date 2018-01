Info-Abend zum Diplomlehrgang Zertifizierte/r Fachtrainer/in in St. Johann

Für eine moderne Wissens- und Informationsgesellschaft ist Aus- und Weiterbildung von absoluter Bedeutung. Dementsprechend ist die Aus- und Weiterbildungsbranche eine boomende und benötigt deshalb laufend qualifizierte Trainer/innen, die Lern- und Entwicklungsziele professionell umsetzen.

Als zertifizierte/r Fachtrainer/in sind Sie Professionalist/in der nachhaltigen Wissensweitergabe und Kompetenzentwicklung. Für diese sehr anspruchsvolle Aufgabe ist aber nötig, dass Sie selber jene Kompetenzen erwerben, um Wissen und Fertigkeiten professionell und nachhaltig an Ihre Kunden/innen weitergeben zu können. Dazu vermittelt Ihnen das BFI Salzburg all jene Kompetenzen, die für eine professionelle Trainer/innentätigkeit notwendig sind.

Abschließend erhalten Sie das BFI Salzburg Diplom und können optional Ihr Qualifikationsprofil durch das Personenkompetenzzertifikat Fachtrainer/in nachEN ISO 17024 der staatlich anerkannten Zertifizierungsstelle SystemCERT erweitern.Dieses Bildungsangebot des BFI Salzburg richtet sich an Personen, die sich beruflich neu orientieren und in der Weiterbildungsbranche tätig werden wollen sowie Personen, die Seminare oder Kurse bei Bildungsträgern leiten, Führungskräfte, die ihre Schulungs- und Vortragskompetenz professionalisieren möchten und Personen, die mit betriebsinternen Schulungsaufgaben betraut sind.Die Lehrgangsleitung erläutert Ihnen im Rahmen des unverbindlichen und kostenlosen Info-Abends am 20.02.2018 um 18.00 Uhr aus erster Hand Inhalt und Aufbau des Lehrgangs. Natürlich bleibt im Anschluss Zeit für individuelle Fragen. Um Anmeldung über die Website oder telefonisch wird gebeten.BFI Salzburg KundencenterSchillerstraße 30, 5020 SalzburgT: 0662/88 30 81-0M: anmeldung@bfi-sbg.at