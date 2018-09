Land finanziert Pflege-Ausbildungsplätze am BFI: Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege und Pflegefachassistenz

14.09.2018, 08:13 Uhr



Um einem Pflegekräftemangel offensiv entgegen treten zu können, werden vom Land Salzburg zwei Ausbildungslehrgänge finanziert, eine Diplom-Ausbildung für Gesundheits- und Krankenpflege sowie eine Ausbildung zur Pflegefachassistenz. 

Aufgrund der zunehmenden Alterung der Bevölkerung erlebt die Nachfrage nach Fachkräften im Gesundheitsbereich seit Jahren einen Aufschwung. In Kombination mit der gestiegenen Qualität im Umgang mit kranken bzw. älteren Personen bieten diese Ausbildungen ausgezeichnete Perspektiven und sichere Arbeitsplätze. Damit leisten das Land Salzburg und die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der AK am BFI Salzburg einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung im Bundesland Salzburg.

Öffentliche Finanzierung der Ausbildungsplätze

Moderne Gesundheitsausbildungen am Puls der Zeit

„Ich freue mich, dass wir mit dieser Förderung einen weiteren Beitrag zur Bekämpfung des Pflegekräftemangels leisten können“, so Landeshauptmann Dr. Wilfried Haslauer.Die Ausbildung zum Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der AK am BFI dauert drei Jahre. Die Vollzeitausbildung umfasst theoretische und praktische Ausbildungsblöcke und qualifiziert zum/r diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger/in.Ebenfalls vom Land Salzburg unterstützt wird die zweijährige Ausbildung zur Pflegefachassistenz, die mit dem staatlich anerkannten Pflegefachassistenz-Diplom abschließt.Die Ausbildungskosten werden vom Land Salzburg übernommen. Zur Finanzierung dieser Ausbildungen kann das Fachkräfte-Stipendium beantragt werden.Die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege der AK am BFI wird in enger Kooperation mit der Privatklinik Wehrle Diakonissen geführt und widmet sich ausschließlich der beruflichen Erwachsenenbildung. Die Vollzeitausbildung zum Diplom für Gesundheits- und Krankenpflege ist daher geprägt von zeitgemäßen und erwachsenengerechten Unterrichtsmethoden, Selbständigkeit und Selbstverantwortlichkeit in allen Lehr- und Lernprozessen sowie der konstruktiven und aktiven Beteiligung am Unterrichtsgeschehen. Die theoretischen Inhalte an der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege werden durch Praktikumseinsätze ergänzt. Die Schule verfügt über ein gut ausgebautes Netzwerk von Praktikumsplätzen im gesamten Bundesland Salzburg, was eine praktische Ausbildung am Puls der Zeit garantiert. Die Ausbildungsteilnehmerinnen und Ausbildungsteilnehmer werden während der gesamten Dauer der Ausbildung bei der konstruktiven Bewältigung von beruflichen Belastungen unterstützt.Informationsveranstaltungen zu den beiden Ausbildungen finden am 06.09.2018 und 27.09.2018 am BFI Salzburg statt. Alle Details zu den Ausbildungen sowie zur Anmeldung können auf der BFI-Website unter www.bfi-sbg.at/kurse/gesundheitsberufe aufgerufen werden. Bei Fragen steht das BFI-Kundencenter telefonisch unter 0662/88 30 81-0 zur Verfügung.