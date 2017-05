Leben, lernen und arbeiten ohne Berührungsängste

10.05.2017, 15:40 Uhr

Zero Project-Unternehmensdialog setzt sich für Inklusion in Unternehmen ein

Beschäftigung von Menschen mit Behinderung wird derzeit noch vermehrt als Sozialprojekt und zu wenig als wirtschaftliches Anliegen verstanden. Dies ist einer der Gründe, warum die Essl Foundation im Jahr 2011 die Zero Project Unternehmensdialoge ins Leben gerufen hat. Am Dienstag machte der Zero Project-Unternehmensdialog Station in Salzburg.Gründer der Essl Foundation und Initiator des Zero Project Unternehmensdialogs, Martin Essl: "Wir wollen eine Plattform bieten, um neue Ideen für die Zusammenarbeit von Anbietern von Arbeit für Menschen mit Behinderung mit Unternehmen zu entwickeln, zu diskutieren und zu implementieren. Unternehmer sollen von anderen Unternehmern erfahren, wie die Integration von Menschen mit Behinderung gut gelingen kann und über die damit zusammenhängenden Rahmenbedingungen."

Franz Josef Aigner, Experte für Sozial- und Arbeitsrecht der Wirtschaftskammer Salzburg und Partner des Zero Project Unternehmensdialogs, betonte: "Viele Unternehmen haben Berührungsängste, wenn es um die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen oder Beeinträchtigungen geht. Eine Ursache ist oft fehlende Information. Das Zero Project hilft wesentlich mit, diese Schwelle zu beseitigen."Im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe Zero Project Unternehmensdialog stehen Erfahrungsaustausch mit Expertinnen und Experten, innovative Erfolgsbeispiele und Unterstützungsangebote.