Mozart bekommt imperiale Damen-Gesellschaft

25.04.2017, 17:00 Uhr

Maria Theresia feiert am 13. Mai 300. Geburtstag – Salzburg Schokolade würdigt sie mit einer Kugel, made in Salzburg

Die ganze Welt kennt die Salzburger Mozartkugel – die unter dem Markennamen Mirabell bei Salzburg Schokolade in Grödig exklusiv für den internationalen Lebensmittelkonzern Mondelez seit exakt 50 Jahren industriell hergestellt wird. Jetzt bekommt die weltberühmte Kugel Gesellschaft: Denn der Schokolade-Produzent hat der Habsburger-Fürstin Maria Theresia zum 300. Geburtstag eine eigene Maria-Theresia-Kugel beschert.

Fokus auf eigene Produkte

33 Millionen Euro Umsatz

Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte die imperiale Praline zu Jahresbeginn auf der weltweit größten Messe für Süßwaren und Snacks ISM in Köln. Mittlerweile ist sie nicht nur in Spezialitätengeschäften, sondern auch bei Interspar gelistet. Mit ihrer doppelten Füllung aus Nougat und Marzipan ergänzt sie die im Vorjahr auf den Markt gebrachten Maria-Theresia-Taler aus Schokolade, die sowohl mit hellem als auch dunklem Nougat gefüllt einen "sehr, sehr weichen und runden Geschmack" am Gaumen hinterlassen, wie es Marketingleiterin Anna Viehhauser formuliert. Die dunkle Schokoladenhülle, Goldfolie und die ebenfalls goldene Verpackung zielen auf ein Premiumsegment ab.Auf die Frage nach den Absatzzielen im ersten Jahr lächelt Geschäftsführer Christian Schügerl. "Schön wäre, wenn die Maria-Theresia-Kugeln und -Taler bei allen österreichischen Lebensmittelketten vertreten wären", sagt er. Schügerl hat Salzburg Schokolade gemeinsam mit der Dr. Philipp Harmer Beteiligungs-GmbH vor drei Jahren von der Unternehmerfamilie Pöll übernommen und führt gemeinsam mit Ricardo Cisneros die Geschäfte des Schokoladenunternehmens. Seither rücken neben der bestehenden Produktion für andere Firmen und Handelsketten eigene Marken mehr in den Fokus. Und so ist neben der Maria-Theresia-Linie mit "Salzburg Confiserie" eine weitere Produktlinie entstanden.Wie man sich an ein neues Produkt herantastet? Am Anfang steht eine Idee, ein Geschmacksbild im Kopf. Und dann spielt der Zufall mit – wenn Lebensmitteltechnologin und Konditorin Agnes Böhm einzelne Zutaten in Handarbeit zusammenbaut, dann kann das Ergebnis sogar Profis überraschen. "Manchmal kommt etwas ganz anderes heraus als man erwartet hat", erklärt Anna Viehhauser. Ob daraus dann tatsächlich ein neues Produkt wird, entscheidet eine Geschmacks-Jury aus rund zehn Personen.Gemeinsam mit dem Co-Verpackungswerk in Tschechien – dort werden etwa Mozart- und Maria-Theresia-Kugeln händisch so in die Verpackungen eingeschlichtet, dass ihr Antlitz dem Konsumenten entgegenblickt – setzt Salzburg Schokolade mit 220 Mitarbeitern rund 33 Millionen Euro um. Dass die Produktion seit 120 Jahren in Salzburg geblieben ist, erfüllt Schügerl mit Stolz. Salzburg-Schokolade-Produkte tragen das UTZ-Siegel, das auf nachhaltigen, ressourcenschonenden Anbau abzielt. Jetzt bemüht sich das Unternehmen um das Fair-Trade-Siegel.