Senecura übernimmt Dr. Dr. Wagner-Gruppe

19.04.2017, 17:21 Uhr

„Mit der Übernahme der Dr. Dr. Wagner Gruppe kommen wir unserem Ziel einer optimalen Gesundheitsversorgung der Österreicherinnen und Österreicher von der Prävention bis hin zu Kur, Rehabilitation und Pflege einen großen Schritt näher“, so Senecura-CEO Anton Kellner.

„Es freut mich sehr, mein Lebenswerk nun nach vielen Jahren des persönlichen Einsatzes in so gute und vertrauenswürdige Hände zu legen“, ergänzt Stephan Wagner, geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Dr. Wagner GmbH. „Ich bin überzeugt davon, dass SeneCura mit ihrem bedingungslosen Commitment zu Betreuungsqualität und Innovation die ideale Wahl ist und ich mich neuen beruflichen Wegen widmen kann.“Die Dr. Dr. Wagner-Unternehmensgruppe mit rund 1.200 Mitarbeitern und Sitz in Salzburg betreibt neun Vital- und Kurhotels, fünf Reha-Kliniken, fünf Pflegeheime – davon zwei mit Tageszentrum – sowie eine Einrichtung zur Alltagsbetreuung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen.Senecura mit 3.600 Mitarbeitern zählt zu den Marktführern im Bereich Pflege und betreibt weiters erfolgreich unter der Marke „OptimaMed“ Rehabilitationszentren für verschiedene Indikationen wie Neuro- und Psychiatrische Rehabilitation, Dialyse- und Kurzentren sowie Physikalische Institute mit optimaler medizinischer Betreuung und modernsten Therapieformen und -geräten. Senecura ist seit April 2015 Teil der französischen Orpea Gruppe, die mit 775 Pflege- und Gesundheitseinrichtungen und rund 79.800 Betten in Frankreich, Belgien, Deutschland, Spanien, Italien, der Schweiz, China, Polen, Tschechien und Österreich zu den Marktführern in Europa zählt.