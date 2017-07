AT

Am 28. Juli um 14.00 Uhr findet der Spieletreff für Groß und Klein im Spielzeug Museum statt.



Zum wöchentlichen Spielenachmittag, der in Kooperation mit der Salzburger SPIELZEUGSCHACHTEL stattfindet, sind alle Kinder, Väter und Großväter, Mütter und Großmütter, Junggebliebene und Verspielte ins Spielzeug Museum eingeladen. Ihr wolltet schon immer mal ein ganz bestimmtes Spiel ausprobieren? Dann schreibt uns eine E-Mail mit eurem Wunsch an katharina.ulbing@salzburgmuseum.at - wir werden gemeinsam mit den SpezialistInnen der Spielotheken und der SPIELZEUGSCHACHTEL versuchen, euren Wunsch zu erfüllen.



Für Kinder ab 3 Jahren.