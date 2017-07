The Sound of Salzburg Show & Dinner

Am 27. Juli um 18.30 Uhr findet die "Sound of Salzburg Show & Dinner" im Sternbräu statt.



Musik, die Salzburg berühmt gemacht hat: Sound of Music, Salzburger Volksmusik und Volkstänze, Salzburger Operette, Mozartmelodien in historischen Kostümen.