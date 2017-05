Universität Salzburg und Techno-Z beschließen enge Kooperation

09.05.2017, 08:56 Uhr

Neue Einkaufserlebnisse schaffen

So übersiedelte auch das “Center for Human-Computer Interaction” von der Altstadt nach Itzling. Dort arbeitet ein 35-köpfiges, interdisziplinäres Forscherteam an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technologie, um neue und verbesserte Arten der Interaktion zu ermöglichen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist das Projekt “Automotive Retail Lab”, das gemeinsam mit dem benachbarten Fachbereich Chemie und Physik der Materialien und der Porsche Holding durchgeführt wird. Dabei sollen neue Einkaufserlebnisse für Autokunden entwickelt werden, etwa ein Schauraum der Zukunft.