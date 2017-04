West 21 Music GmbH plant Kauf von Sentric Music

21.04.2017, 22:20 Uhr

Dies bestätigte CEO von Sentric Music Chris Meehan am Freitag nun machen sich viele Independent Künstler sorgen wegen der Übernahme da West 21 Music GmbH bekannt dafür geworden ist nicht mit Independent Künstlern zu arbeiten es könnte soweit kommen das West 21 Music alle Songs, Kompositionen und Musikstücke von Sängern von Sentric Music löschen lässt.Jedoch gab CEO Chris Meehan an das die gesamte Struktur so bleibe wie sie derzeit auch ist doch das Misstrauen der Independent Künstlern besteht weiterhin, wie in vielen Foren diskutiert wird.

DISNEY BEGRÜßT DIE ÜBERNAHME

Unternehmen wie West One Music Group oder INgrooves Music Group sind gegen die Übernahme da mit der Übernahme West 21 Music GmbH 40% des Marktanteils der Werbe und Trailer Musik weltweit im gesamtem Medienraum halten würde dies würde früher oder später West One Music Group zum Fall bringen oder zum Anschluss an INgrooves Music Group bedeuten.Allein durch die Zusammenarbeit mit Walt Disney hält das Salzburger Musikunternehmen rund 15% des Marktanteils dies würde auch die heimischen Musikproduktionen in Österreich ziemlich in Bedrängnis führen.Durch die Übernahme würden 70% des österreichischen Marktanteils in der Werbemusik und Filmmusik an West 21 Music GmbH fallen.Das Partnerunternehmen Walt Disney begrüßt die bevorstehende Übernahme und sicherte die Unterstützung beim Kauf zu.Walt Disney, der exklusiv Partner des Salzburger Musikunternehmens gab, schon 2008 an ein eigenes Tochterunternehmen in der Musikbranche für Trailer Musik und Filmmusik gründen zu wollen jedoch wurde dies nie umgesetzt.Anfang 2017 gründete der irisch-österreichische Filmkomponist Sadzid Husic das Unternehmen in Salzburg doch Sadzid Husic blieb weiterhin bei Walt Disney als Komponist unter Vertrag.Heute gehört West 21 Music GmbH zu der größten Musikproduktion für Filmmusik und Werbemusik in Österreich mit rund 20 Komponisten, die aus einer internationalen Gruppe besteht und in Zell am See, Wien und Graz in den Studios arbeiten.Jedoch gibt es viel Kritik seitens der Filmproduktionen in Österreich von dem Versprechen man wolle mit österreichischen Filmproduktionen zusammenarbeiten ist bisher nichts zu sehen denn in der Liste, der Partnern die Zugriff auf das Musikangebot von West 21 Music GmbH haben ist, kein österreichisches Unternehmen gelistet.Zwar gibt es das "Partner werden" jedoch sind bisher keiner aufgenommen worden als Partner das Unternehmen an sich schweigt über diesen Vorfall auf die Anfrage "Warum kein Unternehmen aus Österreich in der Liste zu finden ist" kam die Antwort:Robert Müller Filmproduzent und Unternehmer aus Wien wurde von West 21 Music abgelehnt Grund dafür? Er habe 2003 für die FPÖ einen Kurzfilm gedreht und dies verstößt gegen die Regeln von West 21 Music.West 21 Music GmbH distanziert sich von allen Filmproduktionen und Unternehmen die in der Vergangenheit negativ aufgefallen oder für politische Parteien im Dienste standen dies wird auch bei der AGB für einen Partnerschaftsantrag beschrieben.