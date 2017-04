West 21 Music trennt sich von New Line Cinema

23.04.2017, 18:37 Uhr

Grund hierfür sind die Vorkommnisse bei American Airlines, wo ein Mitarbeiter eine Frau und ihre Kinder attackierte und dabei fast ein Kind verletzt hätte New Line Cinema ist schon seit Jahren ein Partner von American Airlines jede Werbung für das Unternehmen stamm ihnen ab.West 21 Music GmbH distanziert davon und möchte in der Zukunft nicht mehr mit New Line Cinema zusammenarbeiten rund 14 Projekte liegen nun auf Eis alle Aufträge die derzeit noch laufen für das Unternehmen werden eingestellt gab Geschäftsführer Thomas Dengg auf der Webseite an.

"Wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter nicht unter Kontrolle hat und die auf die Kunden losgehen und dabei fast ein Kind verletzten geht das in unseren Augen zu weit und da New Line Cinema ein Partnerunternehmen von American Airlines ist wird die Partnerschaft von unserer Seite nach unseren Vertragsbestimmungen aufgelöst alle Projekte, die derzeit noch für das Unternehmen laufen werden, sofort eingestellt" so Geschäftsführer Thomas Dengg.New Line Cinema bezieht seit knapp 4 Monaten die Musik für ihre Projekte von dem Salzburger Musikunternehmen nun entsteht New Line Cinema ein wirtschaftlicher Schaden von mehr als 4,1 Millionen US-Dollar und muss sich durch die Vertragskündigung einen neuen Musiklieferanten suchen.Eine Vertragskündigung droht jedem Partnerunternehmen von West 21 Music GmbH die sich nicht nach den Richtlinien des Vertrags halten im Vertrag sind solle negativen Vorkommnisse ein Grund für die Aufkündigung.