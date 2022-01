Florian Eisenprobst ist Geschäftsführer von Eisenprobst Smart Solutions und kennt die Trends in der Smart-Home Technik. In seinem Show-Room für smartes Wohnen mit Loxone-Technik erklärt er, welche Möglichkeiten für vernetztes Wohnen es aktuell am Markt gibt.

ST.JOHANN. Zahlencode an der Haustür, smarte Gegensprechanlage, Licht- und Temperatursteuerung. Mit Smart-Home Komponenten in der Wohnung schaltet sich die Beleuchtung automatisch ein und beim Verlassen der Wohnung aus. Steht jemand an der Tür erlaubt die smarte Gegensprechanlage auch außer Haus ein Gespräch mit dem Besucher.

"Im Prinzip sind uns keine Grenzen gesetzt, alles das elektronisch ist kann in das Smart-Home System eingebunden werden.", so Florian Eisenprobst, Geschäftsführer von Eisenprobst Smart Solutions.

Im smarten Zuhause lassen sich verschiedene Lichtstimmungen programmieren.

Komfortable Steuerung über zentrale Taster

Licht, Musik, Beschattung - mit einem zentralen Display und Tastern in der Wohnung verteilt können alle Funktionen im Raum gesteuert werden. In der Nacht im Finstern auf die Toilette? Bewegungssensoren im Schlafzimmer aktivieren automatisch eine gedimmte Beleuchtung ins Badezimmer. Morgens wacht man mit Musik auf und summt im Badezimmer nahtlos zur Lieblingsmusik weiter - denn hier besteht die Option automatisch Musik zu starten sobald jemand den Raum betritt. Wäsche in der Waschmaschine vergessen? Passiert im Smart-Home nicht, die Waschmaschine sagt Bescheid wenn sie den Waschgang beendet hat.

Im Hintergrund werden die täglichen Rituale aufgezeichnet, damit im Urlaub realistisch Anwesenheit simuliert werden kann und sollte doch jemand einbrechen dann schickt die Alarmanlage eine Push-Meldung auf das Smartphone. "Brennt es oder habe ich einen Wasserschaden bekomme ich sofort eine Benachrichtigung auf mein Handy und ich kann jemanden zu mir nach Hause schicken der sich darum kümmert", erklärt Eisenprobst.

Über das Display können alle Funktionen im Haus zentral gesteuert werden.

