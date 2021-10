Der Verein SUPER haucht leerstehenden Gebäuden und Räumen wieder neues Leben ein. In der Salzburg Landeskliniken werden zwölf ungenützte Räume auf dem Gelände für Kunst genutzt. Künstlerin Isi Heigl stellt bis zum Neubau des Hauses B ihre Bilder im ehemaligen Personalwohnheim aus.

SALZBURG. Leerstehende Gebäude, Geschäftsflächen und einzelne Räume werden durch die Initative SUPER Raum der Begegnung und Kunst. Bis zur Renovierung oder Neubau werden die Räume temporär mit Kunst gefüllt. So auch das ehemalige Personalwohnheim in den Salzburger Landeskliniken am Aiglhof. Die Salzburger Landesleskliniken stellen dem Verein ihre leerstehenden Flächen kostenlos zur Verfügung.

Sollen Leerstände besser genutzt werden?

„Die Initiative SUPER haucht leerstehenden Räumlichkeiten neues Leben ein. Das ist eine Win-Win-Situation gleichermaßen für Künstlerinnen und Künstler wie für die Eigentümer“, zeigt sich Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn von der Initiative überzeugt.

Der Verein übernimmt die laufenden Betriebskosten und angehende Kunstschaffende dürfen gegen einen kleinen Betrag die Räumlichkeiten nutzen. Aufgrund des großen Interesse werden ab November weitere ungenützte Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt.

„Unsere Vision ist es, aus vorübergehend leerstehenden Räumen in Salzburg Möglichkeiten für eine kreative Zwischennutzung zu schaffen. Wir setzen uns dafür ein, dass Bürgerinnen und Bürger miteinander kooperieren, damit solche temporär bespielten Kulturräume entstehen können“, so Stefan Heizinger von SUPER.