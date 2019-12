61 % der Österreicher rechnen mittelfristig mit einem weiteren Ansteigen der Immobilienpreise. Das geht aus einer repräsentativen Studie des Immobilienmaklers Remax hervor. 23 % erwarten, dass sich die Preise auf dem jetzigen Niveau stabilisieren. Die Erwartungshaltung der Bevöklerung wird unter anderem durch die vergangene Preisentwicklung der letzten Jahre geprägt.

SALZBURG. Die meisten Österreicher rechnen mittelfristig mit einem weiteren Ansteigen der Immobilienpreise, nämlich 61 %. Ein Ergebnis der repräsentativen Remax-Studie „Wohnen in allen Facetten“ auf die Frage „Einige Experten rechnen mit deutlich sinkenden Wohn- Immobilienpreisen in den kommenden fünf Jahren, andere dagegen mit steigenden. Was ist Ihre Meinung, was erwarten Sie?“.23 % erwarten, dass sich die Preise auf dem jetzigen Niveau stabilisieren, 7 %, dass sie ein wenig sinken werden und nur 2 % rechnen mit einer deutlichen Preissenkung, so die Ergebnisse des "market Instituts".

„Die Erwartungshaltung der Bevölkerung wird immer durch die vergangene Preisentwicklung der letzten Jahre, der Entwicklung der Internet-Angebotspreise sowie durch die mediale Berichterstattung über die Vergangenheit geprägt. Ob sich die Zukunft auch daran halten wird, werden wir sehen“, meint Bernhard Reikersdorfer, Geschäftsführer von Remax Austria.