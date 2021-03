Ein Gebäudekomplex bestehend aus Büros, Einkaufszentrum, Hotel und Tiefgarage in der Stadt Salzburg um 89 Millionen Euro war der Top-Immobilien-Deal im vergangenen Jahr in ganz Österreich, so der Remax ImmoSpiegel. Noch vor einem Bürogebäude in Wien Alsergrund. Im Bundesland auf Rang zwei folge eine Liegenschaft in der Hellbrunner Allee.

SALZBURG. 2019 war noch eine Attersee-Immobilien am Salzburger Ufer die bundeslandweite Nummer Eins, 2020 ist es ein Salzburger Gebäudekomplex mit Büros, Einkaufszentrum, Hotel und Tiefgarage um 89,3 Millionen Euro, so eine aktuelle Analyse vom Remax ImmoSpiegel. Damit ist das nicht nur der Top-Deal in Salzburg, sondern auch österreichweit. Auf Platz zwei folgt ein Bürogebäude in Wien Alsergrund um 79 Millionen Euro und dahinter ein Gebäudekomplex mit prominenter Adresse in Bregenz um 72 Millionen Euro.

Der Gesamtwert der Top-Ten-Verkäufe in Österreich ist um -8,8 % zurückgegangen und beträgt 536 Millionen Euro. Ebenfalls der der Top-100-Verkäufe um -11,5 % auf 2,0 Milliarden Euro. Dafür ist der Mindestverkaufswert für die Top-Ten um +14,5 % auf 38,0 Millionen Euro gestiegen. Für die Top-100 ist der Mindestverkaufswert auf 10,5 Millionen Euro gesunken (-18,0 %).

Großer Abstand auf Platz zwei

Auf Rang zwei folgt eine Liegenschaft in der Hellbrunner Allee um 27,1 Millionen Euro. Ein Gewerbekomplex in Bergheim wurde um 12,6 Millionen Euro verkauft, ein Gebäude am See in St. Gilgen um 12,2 Millionen Euro und eine Liegenschaft in der Stadt Salzburg um 11,5 Millionen Euro.

