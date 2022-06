Im Rahmen der Aktion „Die Schule geht baden“ laden die Salzburger Bäder am Dienstag, 5. Juli 2022, alle SchülerInnen in Begleitung ihrer LehrerInnen wieder zu einem kostenlosen Badetag ein. Die erfolgreiche Aktion findet heuer bereits zum 24. Mal statt.

5. Juli 2022: Aktion „Die Schule geht baden“

Wie in den vergangenen Jahren versprechen sich die Bäderbetreiber von dieser Initiative wieder einen vollen Erfolg. Bei sommerlichen Temperaturen sollen die SchülerInnen und LehrerInnen in zahlreichen Bädern in Stadt und Land Salzburg das kühle Nass genießen. Neben dem Badespaß wird den jungen Besuchern unter anderem ein attraktives Rahmenprogramm mit Beachvolleyball, Boccia, Kino für Kinder, Schwimmwettbewerben, Minigolf, Wasserski und Wasserrutschen geboten. „



Besonderer Dank gebührt den Bäderbetreibern, dass sie den SchülerInnen nach einem anstrengenden Schuljahr ein erholsames Badeerlebnis bieten. Wir würden uns sehr freuen, auch im Rahmen des regulären Unterrichts vermehrt Schulklassen begrüßen zu dürfen

“, sagt der Berufsgruppensprecher der Bäder in der Wirtschaftskammer Salzburg, Klaus Lemmerer.

„Mit dieser Aktion soll auch auf die hohe Attraktivität und Erlebnisvielfalt sowie die wichtige Erholungsfunktion der Bäder für die Bevölkerung hingewiesen werden“, sagt Lemmerer. Zudem ist – wie aktuelle Studien belegen – der Anteil der Nichtschwimmer unter den Kindern und Jugendlichen wieder im Steigen. „



Somit erfüllen wir mit unseren Schwimmkursen auch einen sozialen Auftrag, der von der Öffentlichkeit noch zu wenig wahrgenommen wird

“, resümiert Lemmerer.

Salzburger Bäder in Stadt und Land bieten Schülerinnen und Schülern ein wohlverdientes Badeerlebnis.

Die teilnehmenden Bäder in Salzburg:

Steinberg-Bad, Lofer

Strandbad Mattsee

Erlebnisbad Straßwalchen

Freibad "Thalaguna", Thalgau

Aqua Salza Golling

Erlebnisbad Abtenau

Schwimmbad Pfarrwerfen

Seepark Badesee St. Martin/Tennengebirge

Freizeitpark Filzmoos

Erlebnis-Therme Amadé, Altenmarkt im Pongau

Freibad Radstadt; Vital- u. Wellnesszentrum Samsunn

Mariapfarr

BadeInsel Tamsweg

Freibad St. Michael im Lungau

Freibad St. Johann im Pongau

Wasserwelt Wagrain

Sonnblickbad Rauris

Schlossbad, Bruck/Glstr.

Freizeitzentrum Zell am See

Hinkelsteinbad Piesendorf

Freibad Stuhlfelden

Freibad Mittersill

Freibad Krimml

Freibad "Käpt'n Hook", Saalbach

Freibad Leopoldskron, Salzburg

Freibad Alpenstraße, Salzburg

Freibad Volksgarten, Salzburg

