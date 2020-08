Seit acht Jahren steht der Salzburger Robert Kainar mit seinem "Ensemble 013" auf der Jedermann-Bühne. Aber "heuer ist alles luftiger" als sonst.

SALZBURG. Seit der Neuinszenierung des "Jedermann" der Salzburger Festspiele im Jahr 2013 ist das "Ensemble 013" für die musikalische Begleitung des Stücks verantwortlich. Der Gründer des Orchesters ist der Salzburger Schlagzeuger Robert Kainar. Er schart variable Besetzungen von Musikern um sich, deren Qualität vor allem im vertrauten Umgang mit unterschiedlichsten Stilrichtungen liegt. Heuer kommt das "Ensemble 013" bereits zum achten Mal beim "Jedermann" zum Einsatz. Langweilig werde das Stück aber nicht, sagt Kainar.

"Es tun sich immer neue Welten auf"



"Wir spielen heute im dritten Jahr die Musik von Wolfgang Mitterer, der die Musik damals auf unser Ensemble ‚hingeschrieben’ hat. Unter unserem musikalischen Leiter Jaime Wolfson entdecken wir jedes Jahr etwas Neues in dieser Musik. Es tun sich immer neue Welten auf", so Kainar, dessen Ensemble-Kollegen vor allem aus Salzburg und Wien kommen.

"Heimische Künstler sind etwas Wert"



"Wir hatten 2013 das Glück, dass sich das Regieteam und der Komponist dafür interessiert haben, welche Musiker vor Ort in Salzburg sind. Das war ein guter Zugang, weil sonst die Künstler daheim oft weniger wert sind als jene aus dem Ausland. Ich glaube, in Zukunft wird man aufgrund der globalen Situation generell verstärkt an heimische Künstler denken – nicht nur bei den Festspielen", sagt der Schlagzeuger.

"Bei den Festspielen aufzutreten, hat mir gezeigt, wie wichtig dieses Festival für Salzburg ist und welche Auswirkung das auf die eigene Reputation hat. Außerdem habe ich dadurch die Stadt im Sommer ganz neu kennengelernt."

Robert Kainar, Gründer Ensemble 013

Festspiele, ein Zeichen für die Kunst



Im Jubiläumsjahr beim "Jedermann" auf der Bühne zu stehen, und das beim einzigen Großfestival, das heuer stattfindet, erzeugt auch einen gewissen Druck. "Aber vor allem sind wir froh, dass wir spielen können. Lange haben wir ja nicht gewusst, ob wir im Sommer Arbeit haben werden", sagt der gebürtige Halleiner. "Ich hoffe, dass die Durchführung der Festspiele ein Zeichen für die Künstler ist, dass es Veranstaltungen geben kann und Festivals möglich sind."

"Heuer ist alles anders in der Stadt. Durch die Corona-Situation ist alles luftiger. Die Stadt ist nicht so voll wie sonst im Sommer."

Robert Kainar, Gründer Ensemble 013

Unterstützung zahlte die Miete



Generell habe die Corona-Situation neuerlich deutlich gemacht, dass es ein Künstler-Sozialversicherungssystem wie in Deutschland brauche. "Natürlich haben wir Unterstützung erhalten, aber mit dem Geld konnte man gerade die Miete bezahlen. Wir Künstler sind es gewohnt, dass es ein Auf und Ab gibt und nicht jeden Monat dasselbe Geld am Konto landet, aber diese Zeit hat uns alle hart getroffen", so der Schlagzeuger, der kritisiert, dass bei der Auszahlung der Unterstützung nicht darauf eingegangen worden sei, welche Verluste die einzelnen Personen tatsächlich verkraften mussten. "Manche hätten in diesen Monaten viele Konzerte gespielt und quasi ihr ganzes Jahreseinkommen verdient. Andere hatten ihre 'Hauptsaison' wiederum bereits hinter sich. Das ist natürlich ein Unterschied", sagt der Musiker.

