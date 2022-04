Nach zwei Jahren fanden die Osterfestspiele heuer wieder in Salzburg statt. Aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Reisekomplikationen nahmen deutlich weniger Menschen teil als 2019.

SALZBURG. Von 9. bis 18. April fanden zum ersten Mal in zwei Jahren wieder die Osterfestspiele in Salzburg statt. Aufgrund der Pandemie mussten diese nämlich in ihrer gewohnten Form seit 2019 eine Pause einlegen.

Erstmals Elektronische Musik

Der Besuch der Veranstaltung fand diesmal jedoch schwächer aus als in den Jahren vor der Pandemie. So wurden heuer 81 Prozent der Karten verkauft, während es früher noch rund 90 Prozent waren. Laut dem Organisationsteam der Festspiele wurden insgesamt rund 16.000 Karten verkauft.

Christian Thielemann, oberster Dirigent der Staatskapelle, war ist 2013 die kreative Leitung der Osterfestspiele. 2022 tritt er das letzte Mal bei den Festspielen auf.

Foto: Robert Michael / dpa / picturedesk.com

hochgeladen von Salme Taha Ali Mohamed

Mit der heurigen Ausgabe der Festspiele verabschiedet sich auch Christian Thielemann, der als der oberste Dirigent der Staatskapelle jahrelang die künstlerische Leitung seit 2013 inne hatte. Wie der ORF berichtete, genoss er dabei viel Jubel als Abschied vom Publikum. Sein Nachfolger wird Andreas Nelson im kommenden Jahr, wo es laut ersten Berichten auch erstmals Tanzperformance und elektronische Musik im Programm geben soll.

Das könnte dich auch interessieren:



Osterfestspiele sorgen für Glanz und Glamour in Salzburg