Rund 40 Gemeinden bieten ab Mittwoch wieder Teststraßen mit beaufsichtigten Antigen-Schnelltests an. Am selben Tag werden auch die Wohnzimmertests wieder aktiviert. Beide Möglichkeiten sind t 24 Stunden und als 3G-Nachweis gültig.

SALZBURG. Rund 200.000 Corona-PCR-Tests sind derzeit in Salzburg pro Woche möglich, die Ergebnisse kommen großteils noch innerhalb von 24 Stunden an. Noch, denn angesichts der vielen erwarteten Neuinfektionen könnte die Auswertung ins Stocken geraten. Daher gibt es ab Mittwoch (26. Jänner) weitere Testmöglichkeiten in Salzburger – "zeitlich begrenzt als Übergangslösung", sagt Peter Schinnerl, Leiter Covid-Management.

Rund 40 Gemeinden bieten Teststraßen an



Rund ein Drittel der Salzburger Gemeinden werden wieder beaufsichtigte gratis Antigen-Tests anbieten. Ab Montag wird man sich online über die Plattform salzburg-testet.at dafür anmelden können. Diese Tests gelten auch als 3G-Nachweis am Arbeitsplatz, allerdings nur für 24 Stunden.

"Die teilnehmenden Gemeinden werden gerade erhoben und voraussichtlich im Laufe des Wochenendes feststehen", heißt es vom Land.

Wohnzimmertest mit QR-Code



Außerdem werden ab Mittwoch die bekannten "Wohnzimmertests" wieder reaktiviert. Restbestände, die man bereits zu Hause hat, können dafür verwendet werden. Die QR-Codes sind bereits in den Apotheken abholbar. Wer keine dieser Tests mehr vorrätig hat, kann Kits in den Apotheken kaufen.

Abgewickelt wird der „Wohnzimmertest“ wie gewohnt über die App des Roten Kreuzes „Selbsttest RK Salzburg“ oder über die Online-Plattform www.salzburg-testet.at. App und Partnerplattform werden am Mittwoch, dem 26. Jänner, wieder freigeschaltet.

Das Testergebnis ist 24 Stunden gültig und gilt als 3G-Nachweis.

PCR-Tests für Verdachtsfälle und zum Freitesten



„Viele Menschen brauchen nach wie vor den 3G-Nachweis für die Arbeit. Deshalb müssen wir wieder auf die Antigen-Tests zurückgreifen. Die Labore werden bei dieser Masse an Neuinfektionen bei den PCR-Tests an ihre Grenzen stoßen, die Auswertungszeit verlängert sich mit der Positivitätsrate. In dieser Phase werden uns die erweiterten Antigen-Testmöglichkeiten in den Gemeinden und für Zuhause vorübergehend helfen“, so Schinnerl.

Gemeinden helfen trotz Personalmangel



Günther Mitterer, Präsident des Salzburger Gemeindeverbandes sieht es positiv, dass die Gemeinden am Höhepunkt der Omikron-Welle nun wieder niederschwellig und kostenlos Antigen-Tests anbieten. „Das wurde schon einmal gemacht, wir haben gute Erfahrungen damit. Für die Bürgerinnen und Bürger - nicht nur, aber vor allem - in kleineren Gemeinden abseits der Ballungsräume ist das ein wichtiges Zusatzangebot und ich hoffe, dass hier viele mithelfen werden“, so Mitterer. Und er fügt hinzu: „Auch die Gemeinden beschäftigt durch die vielen gleichzeitig Infizierten das Problem mit Personalmangel, denn wir müssen die Infrastruktur aufrechterhalten.“

Das könnte dich auch interessieren: