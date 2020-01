Das Salzburger Start-up Windhund beschäftigt sich in diesem Monat mit dem Thema "Winterfit". Im Winter ist es für viele gar nicht so leicht den inneren Schweinehund zu überwinden und sich sportlich zu betätigen. Dabei ist es gerade im Winter wichtig raus zu gehen, damit der Körper Tageslicht aufnehmen kann und fit bleibt. Zusätzliche hilfreiche Tipps für den Sport im Winter hat Ex-Biathlet Christoph Sumann parat.

SALZBURG. Besonders Menschen, die den ganzen Tag arbeiten, sehen im Winter das Tageslicht meist nur durch die Fensterscheibe. Die Folge: Winterblues, ein Hormon Ungleichgewicht, bei dem der Körper zu wenig Seratonin und zu viel Melatonin produziert. Der Winterblues macht uns müde und antriebslos und kann schlimmstenfalls in eine Depression übergehen. Daher ist es wichtig, sich die Zeit zu nehmen, um auch untertags raus zu gehen.

Winterfit statt Winterschlaf

Wer im Winter die warme Stube der Bewegung vorzieht und sich einredet ein paar Monate Ruhe schaden nicht, irrt. Unser Körper baut erschreckend schnell Muskeln und Kondition ab. Daher ist es im Winter mindestens genauso wichtig den Körper zu bewegen. Wer sich dabei noch sportlich betätigt, stärkt nachweislich sein Immunsystem. Unser Körper ist ein Gewohnheitstier, je öfter wir einen Sport betreiben, desto mehr stellt sich unser Körper darauf ein. Der Winter ist daher perfekt, um dem Köper neue Anreize zu bieten. Wer gerne läuft kann es mit Langlaufen probieren. Die Wanderer können Schneeschuhe oder Tourenski anschnallen und wer es lieber schnell mag, probiert es mit Eislaufen oder Rodeln.

Tipps von Ex-Profisportler Christoph Sumann

Was man beim Sport im Winter beachten muss verrät Ex-Biathlet Christoph Sumann: „Gefahr auszukühlen besteht am ehesten an den Körperenden. Hände, Füße und Kopf müssen daher entsprechend geschützt werden. Das Aufwärmen vor Trainingseinheiten ist besonders im Winter wichtig, um Verletzungen zu vermeiden und sollte bereits im Freien statt finden. Wer keine Übungen machen möchte, startet einfach sanft ins Training. Intensive Einheiten wie zum Beispiel ein Intervalltraining sollten nur gut aufgewärmt erfolgen. Die Schleimhäute trocknen bei kalten Temperaturen schneller aus. Doch gerade wenn es kalt ist, vergisst man oft genügend zu trinken, da man weniger Durst hat. Wichtig ist daher, ein gut temperiertes Getränk, wie warmen Tee oder Himbeersaft, dabei zu haben“.

