Das Diakoniewerk Salzburg feiert 25 Jahr-Jubiläum. Über die Jahre wurde auf zahlreiche soziale Themen wie Demenz, Vereinsamung oder Flüchtlingshilfe reagiert.

SALZBURG. "1994 starteten wir mit einer Handvoll MitarbeiterInnen das Diakoniewerk mit der Seniorenbetreuung in Salzburg. 25 Jahre später ist es ein Sozialunternehmen mit über 30 Dienstleistungen, 380 MitarbeiterInnen aus 22 Nationen sowie über 500 Freiwilligen", sagt Michael König, Geschäftsführer des Diakoniewerks Salzburg zum Jubiläum. Noch im gleichen Jahr begannen die Ausbildung an der Schule für Sozialbetreuungsberufe sowie die Tagesbetreuung Aigen.

„Die Pflege und Betreuung von Menschen im Alter sowie die Unterstützung ihrer Angehörigen ist unser größter Arbeitsschwerpunkt geworden. Alleine in der Hauskrankenpflege und Haushaltshilfe leisten unsere MitarbeiterInnen über 60.000 Einsatzstunden und betreuen über 750 Menschen pro Jahr“, sagt König.

Themen, die aufpoppen aufgreifen

Das Diakoniewerk hat über die Jahre auf zahlreiche soziale Themen reagiert. Dazu gehört

Demenz

Vereinsamung

inklusive Gastronomie

und Flüchtlingshilfe

"Mit der kostenlosen Demenzberatung werden monatlich 130 Menschen erreicht, Angehörige informiert und entlastet. Rund 80 Freiwillige wirken mittels Besuchsdienstes für Zuhause der Vereinsamung von 95 meist hochaltrigen Menschen entgegen. Mit unserer inklusiven Gastronomiebetrieben 'Kowalski' und 'Kulinarium' setzt wir im Bereich der Behindertenarbeit wichtige Akzente", erklärt König. „Bei der Migrationsbewegung konnten rund 1.000 Menschen aus 40 Nationen in unseren Flüchtlingsquartieren betreut werden. Jetzt fokussieren wir uns in diesem Bereich auf die Integrationsarbeit. Da koordinieren fünf MitarbeiterInnen 180 freiwillige SprachtrainerInnen im gesamten Bundesland."

Bei der Pflege bracht es Innovationen



Für die nächsten 25 Jahre hat das Diakoniewerk ebenfalls viel vor. Der Schwerpunkt wird auf dem steigenden Betreuungs- und Pflegebedarf für ältere Menschen liegen. „Wir bilden seit 25 Jahren selbst MitarbeiterInnen in Sozialbetreuungsberufen aus. Derzeit sind es 230 Studierende und wir sehen, dass der Bedarf weiter steigen wird“, berichtet König. Aber es werden auch Innovativ brauchen, weiß der Experte. "Konzepte wie die mehrstündige Alltagsbegleitung für pflegende Angehörige oder die soziale Wohnkoordination, die nachbarschaftliche Netzwerke in größeren Quartieren aktiviert werden und weiter beschäftigen."

„Wir wollen Lösungen für die drängenden sozialen Fragen mitentwickeln – steigender Pflegebedarf, Gestaltung einer gleichberechtigten Gesellschaft für Menschen mit Behinderung oder Armutsmigration“, erklärt Michael König.

Ausbildungsbegleitung auch für den Flachgau



Heuer startete auch die Ausbildungsbegleitung für Menschen mit Migrationshintergrund, die im Sozialbereich arbeiten wollen. So wie die Demenzberatung soll auch dieses Angebot verstärkt auf Salzburgs Umlandgemeinden bzw. den Flachgau ausgeweitet werden. 2021 werden die Hausgemeinschaften in Henndorf in Betrieb gehen und eine Modernisierung im Haus für Senioren in der Stadt Salzburg steht in den nächsten Jahren ebenfalls an. „Natürlich steht auch die Frage im Raum, was in einigen Jahren mit dem Klinikgebäude in Salzburg-Aigen passieren wird. Uns ist eine Nachnutzung wichtig, die zu unserem Auftrag passt. Hier arbeiten wir schon intensiv an zukunftsweisenden Konzepten“, sagt Michael König.