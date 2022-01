Die Vormerkung für eine Corona-Impfung mit dem im Dezember zugelassenen Impfstoff von Novavax ist in Salzburg bereits seit dem 28. Dezember auf www.salzburg-impft.at und telefonisch bei der Gesundheitshotline 1450 möglich. In Salzburg haben sich seither aber erst etwas mehr als 1.250 Personen dafür entschieden. Eine Lieferung des Impfstoffs mit 23.000 Dosen wird im Laufe des ersten Quartals 2022 erwartet.

„Wer sich impfen lassen will, soll jedenfalls bereits jetzt einen der milliardenfach verwendeten und bewährten Impfstoffe in Anspruch nehmen. Novavax wird eine zusätzliche Option darstellen, nicht mehr und nicht weniger“, so Rainer Pusch, Impfkoordinator des Landes.