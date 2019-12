Kalorien Challenge 2020

KALORIEN CHALLENGE - BEWUSST LEICHT LEBEN

Bergheim, Faistenau, Henndorf

Motivationskick für ein schlankes ICH

Fastenzeit Februar/ März 2020

Motivationskick für Jederfrau/-mann, die das ein oder andere Weihnachtskekserl wieder loswerden wollen. Denn gemeinsam geht's leichter und ist lustiger.

In einer Zeitspanne von 30 Tagen schauen Sie bewusst auf Ihre Ernährung und machen, wenn möglich Sport.

Da Sie in der Gruppe starten (Firma, Verein, Familie, Freunde), haben Sie immer jemanden, der Sie motiviert.

Beim Ersttermin am Samstag 29. Februar in Henndorf, Bergheim und Faistenau zwischen 08:00 und 14:00 Uhr wird das aktuelle Gewicht (Unterteilung: Muskelmasse, Wasser, Fett) und der Umfang ermittelt.

Ihr „Gesund und schlank“ Paket um nur € 24,90

Darin enthalten:

• kompletter Speiseplan inklusive Rezepte

• Anleitung für eine Basen Kur

• Anleitung zur Entgiftung

• 10 Tipps und Tricks

• Tagebuchvorlage

• Zugangsdaten für die Facebook Motivationsgruppe

• sowie ein Gesundheitsvortrag/Seminar

Endabmessung erfolgt am Samstag 28.03 wieder in der jeweiligen Gemeinde von 08:00-14:00Uhr.

Wir laden Sie zur unverbindlichen Informationsveranstaltung in ihrer Gemeinde ein

21.01. 2020 in Faistenau / Gemeindesaal

28.01.2020 in Bergheim / Gemeindesaal

29.01. 2020 Henndorf / Gemeindesaal

Weitere Information und Anmeldung bei:

Patricia Peschek

www.feelLiving.at

office@feelLiving.at

0660-7622599