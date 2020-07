34 Jahre setzte sich Karl Schwaiger, Pflegedirektor der Landeskliniken Hallein und St. Veit, mit vollem Einsatz für den Pflegeberuf ein. Vor kurzem wurde er dafür mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) ausgezeichnet – als erst dritter Träger in der 80-jährigen Geschichte des ÖGKV überhaupt.

HALLEIN/ST.VEIT. "Ich bedanke mich für das Goldene Ehrenzeichen des ÖGKV und sehe diese Auszeichnung als Anerkennung meiner bisherigen Arbeit, aber auch als Ansporn, mich weiterhin mit voller Kraft für den Pflegeberuf und dessen Weiterentwicklung einzusetzen", sagt Karl Schwaiger. Dem Pflegedirektor der Landeskliniken Hallein und St. Veit wurde kürzlich die höchste mögliche Auszeichnung seines Berufsverbandes verliehen – in der 80-jährigen Geschichte des Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbands ist er erst der dritten Träger überhaupt. "Ich gratuliere Karl Schwaiger sehr herzlich zu dieser hohen und ehrenvollen Auszeichnung. Sie zeigt, dass wir in den Salzburger Landeskliniken nicht nur Medizin, sondern auch Pflege auf allerhöchstem Niveau bieten und uns ständig bemühen, das Gesundheitssystem in Salzburg, aber auch in Österreich insgesamt weiter zu verbessern", betont Paul Sungler, Geschäftsführer der Salzburger Landeskliniken.

34 Jahre voller Einsatz für den Pflegeberuf

1986 stieg der heute 57-jährige in den Beruf ein. Zunächst war er für einige Monate in der OP-Pflege im heutigen Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach tätig, bevor er für fünf Jahre in der Psychiatrischen Sonderpflege in seinem Heimatort St. Veit im Pongau arbeitete. 1992 übernahm er die Pflegedirektion der Landesklinik St. Veit, 1994 wechselte er als Pflegedirektor in das damalige Gemeindespital in Hallein. Dieses wurde dann ab 2014 schrittweise in die Salzburger Landeskliniken integriert. Im Oktober 2018 übernahm Schwaiger zu seiner Tätigkeit in Hallein auch die Pflegedirektion der Landesklinik St. Veit.

Der Pflegemanager aus Leidenschaft ist seit 2012 Vizepräsident des ÖGKV, war acht Jahre lang Vorsitzender der Vereinigung der Pflegedirektorinnen und -direktoren Österreichs (ANDA) und mehrere Jahre lang Mitglied des Gesundheits- und Krankenpflegebeirats des Gesundheitsministeriums. In diesen Funktionen trug er maßgeblich zur Weiterentwicklung des Pflegeberufs und der Pflege insgesamt bei, etwa im Bereich der Akademisierung und Generalisierung der Pflege oder bei der Pflegegeld-Einstufung.

<< HIER >> findet ihr weitere Neuigkeiten aus Salzburg